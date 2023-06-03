70 Yaşındaki Emekli Öğretmen Bisikleti Hayatının Merkezine Koydu

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Taner Aylar, sağlıklı ve zinde kalmayı, spor ve ulaşım anlamında hayatının vazgeçilmezi haline getirdiği bisikletine borçlu. Birleşmiş Milletlerin 2018'de 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etmesinin ardından bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık etkinlikleri Türkiye'de de günden güne artıyor.

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Taner Aylar, sağlıklı ve zinde kalmayı, spor ve ulaşım anlamında hayatının vazgeçilmezi haline getirdiği bisikletine borçlu.

Birleşmiş Milletlerin 2018'de 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etmesinin ardından bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık etkinlikleri Türkiye'de de günden güne artıyor.

Emekli öğretmen ve Perşembe Akşamı Bisikletçi Grubu üyesi Taner Aylar da bisikleti ulaşım aracı olarak benimseyip, hayatının merkezine koyanlardan.

AA muhabirine spor, ulaşım ve sağlık için bisiklete bindiğini anlatan Aylar, "35 yıldır bisiklete biniyorum. 70 yaşındayım. Bisiklete daha çok binmeye devam edeceğim. Arabayla gezerken çok şey kaçırmışım ama bisikletle İstanbul'u keşfettim. Bütün herkese sağlıklı yaşam için 'bisiklete binin' diyorum."

Öğretmenliğe devam ederken tatillerini bisiklete binerek değerlendirdiğini dile getiren Aylar, şöyle konuştu:

"Bayramlar, 15 tatil ve yaz tatillerinde hep Türkiye'yi gezdim, dolaştım ve hakikaten bırakamıyorum bisikleti. Bisiklet benim için bir hayat tarzı. Özellikle emeklilere öneriyorum. İnsan sağlığı için 2 şeyi tavsiye ediyorum, biri yüzme, biri bisiklettir. Bisikletimle günde 100 kilometre civarında tur yapıyorum. 70 yaşındayım halen hayattayım. Daha ne olsun?"

"Hem doğanın temizliği hem de sağlık açısından çok faydalı"

Doğanın kirlendiğine dikkati çeken Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bisiklet yakıtı olmayan, insan gücüyle çalışan bir alet. Eğer insanlar çoğunlukla ulaşım aracı olarak bisikleti tercih ederlerse hem doğanın temizliği hem de sağlık açısından çok faydalı olacak. Bütün gençlere tavsiye ediyorum. Zaten bizim grubumuz da var. Perşembe Akşamı bisikletçileri olarak her perşembe mutlaka gruba yeni katılan arkadaşlarımızla tanıtım amacıyla İstanbul'da tur yapıyoruz. Pazar günleri de bisiklete alışmış arkadaşlarla da Yalova ve Çınarcık gibi yerleri geziyoruz."

Bisiklet yollarının yetersiz olmasından yakınan Aylar, "Çünkü çok sıkıntı yaşıyoruz. Gerçek bisiklet yollarımız yok bizim. Çünkü bisiklet aynı zamanda insanların ulaşım aracıdır işe gidip gelme anlamında. Devletimizden beklentimiz bisiklet yollarının yapılması. Özellikle de araba sürücülerinin de bisikletçilere saygılı olması. Çünkü çok tehlike yaratıyorlar. Bunlar çözülürse inanın toplumsal olarak da belki birçok konuda rahatlığa kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Herkese bisiklete bir kez olsun binmelerini tavsiye eden Aylar, "Bir denesinler. Bakın o zaman neler olacak. İnanın bırakamayacaklar. Tavsiyem Dünya Bisiklet Günü'nde özellikle bisikletleri varsa, binsinler, olmayanlar kiralasınlar." dedi.