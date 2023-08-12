Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır devam eden esnaf duası geleneği, Muharrem ayı vesilesiyle aşure ve pilav dağıtımıyla sürdürüldü. İlçe halkı ve yerli turistler de dua etmeye katıldı.

Bu gelenek 7 asırdır devam ettiriliyor

Dev kazanlarda aşure ve pilav dağıtıldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her hafta yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi. Muharrem ayı vesilesiyle esnaf duasının ardından ilçe halkına aşure ve pilav dağıtımı yapıldı.

Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde, esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre; ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Muharrem ayı vesilesiyle ilçede dev kazanlarda yapılan aşure yemeği ve pilav, esnaf duasının ardından ilçe halkına ikram edildi.

"Cenab-ı Hak bizleri de bu dünya gemisi içerisinde sükunetli eylesin"

Aşure kazanından vatandaşlara aşure ikram eden Mudurnu İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, "Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Muharrem ayı malum, kutsal ay. Bize Nuh (a.s)'ın gemisini hatırlatıyor. Orada gemiye binen insanlar, ellerinde bulunan yiyeceklerle aşure aşı meydana getirmişler. Onu ikram etmişler. O gemi içerisinde kurtuluşa erip yollarına devam etmişler. Cenab-ı Hak bizleri de bu dünya gemisi içerisinde sükunetli eylesin. Her türlü felaketler muhafaza eylesin" dedi.