67 yaşındaki Nevşehirli kadının kitap tutkusu

Nevşehir'de 67 yaşındaki Pembiş Şahakalkan'ın, okuma bilmeyen ablası sayesinde tanıştığı kitaplara olan tutkusu hala sürüyor. Şahakalkan, kitapları hayatına anlam kattığını ve misafirliğe giderken bile yanında götürdüğünü söyledi.

Nevşehir'de 67 yaşındaki Pembiş Şahakalkan'ın, okuma bilmeyen ablası sayesinde tanıştığı kitaplara olan tutkusu hala sürüyor.

İlkokulda 7 yaşındayken, okuma bilmeyen ablasının istediği üzerine ona sesli kitap okumaya başlayan Şahakalkan, zamanla en iyi dostunun kitaplar olduğunu fark etti.

Okuma alışkanlığı kazanmasına vesile olan ablasını geçen yıl kaybeden, Şahakalkan, "hayatıma anlam katıyor" dediği kitaplardan vazgeçemiyor.

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi'nden iki haftada 5-6 kitap almasıyla kütüphane görevlilerinin de takdirini kazanan Şahakalkan'ın kitap tutkusu her geçen yıl daha da artıyor.

Şahakalkan, AA muhabirine, kitabı hayatta olumlu yönlendiren bir dost olarak gördüğünü söyledi.

Okumanın verdiği hazzı keşfettiğinden beri kitap kokusundan ayrı kalamadığını anlatan Şahakalkan, çevresine de örnek olduğunu kaydetti.

Gençlik yıllarında çeşitli yerlerde işçi olarak çalıştığı dönemde de kitabı elinden bırakmadığını ifade eden Şahakalkan, çocukları ve torunlarına da bu sevgiyi aşılamanın mutluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Misafirliğe gitsem de yanımda götürürüm"

Kütüphaneye giderken heyecanlandığını aktaran Şahakalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yaşından itibaren hem kendim hem de ablam için sürekli kitap okuyordum. Ablam benden 13 yaş büyüktü ama onu okutmamışlar. Ben 7 yaşında okumaya başlayınca sesli olarak ablama sürekli okurdum. Bağa giderken yanımızda götürür, dinlenmeye oturunca kitap okurduk. Okumanın çok faydası var. Her konuda fikrim vardır. Toplumda rahatlıkla kendimi ifade edebiliyorum. Okumadan uyuyamam. Misafirliğe gitsem de yanımda götürürüm. İstediğim kadar okur sonra yatarım.

Tarihi romanları çok seviyorum. 60 yılda binlerce kitap okumuşumdur. Kütüphaneyi evime götürmek istiyorum. 5-6 kitap alırım, eve götürüp 15 günde okuyup geri teslim ederim. Telefonla birisi beni aramışsa konuşur, geri kapatıp kitabımı okurum. Telefonla ilgilenmeyi sevmiyorum. Televizyonda da beğendiğim dizi olursa onu izler, tekrar kitaba dönerim. Günde ortalama 5 saat okurum. Kitap deyince akan sular duruyor. Çiçekleri, insan ve hayvanları çok severim ama kitapları çok daha fazla seviyorum. Burada karşılaştığım çocuklara tavsiye ediyorum okumayı. Kitap gibi güzel bir şey yok."