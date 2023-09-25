65 Yaşındaki Adamın Orijinal Tutkusu

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Akmaz'ın 'orijinal' tutkusu görenleri şaşırtıyor. Tamirci yüzü görmediğini iddia ettiği 40 yıllık motorunun orijinalliği bozulmasın diye anahtar vurdurmadan arızalanan her parçasını yerinde bırakıp üzerine yeni parçalar ekleyen Akmaz, adeta hurdaya dönen motosikleti ile her yere gittiğini söyledi.

Aydın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Akmaz, adeta kendisinin bir parçası olmuş motosikleti ile tanınıyor. 40 yıllık motosikletinden kopamadığını belirten Akmaz, "Mekanik ve motora merakım var. Ekonomik koşullar nedeniyle yeni motor alacak birikimi yapamadığım için 45 yaşında iken 20 yıl önce bu motoru bir hurdacıdan almıştım. Orijinalliği bozulmasın diye kendi imkanlarımla tamir ettim. 20 yıldır ulaşım ihtiyacımı bu motorla karşılıyorum. Görüntüsü dikkat çekse de işimi görüyor ve kimseye muhtaç olmadan istediğim yere gidip geliyorum" diye konuştu. - AYDIN