600 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 600 kınalı keklik, Kars'ın Akyaka ilçesinde doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şubesi ekiplerince Akkaya Kanyonu'na getirilen 3 aylık 600 keklik, Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürü Resul Gök, Akyaka İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Cengiz Berk, Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 600 kınalı keklik, Kars'ın Akyaka ilçesinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kars Şubesi ekiplerince Akkaya Kanyonu'na getirilen 3 aylık 600 keklik, Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürü Resul Gök, Akyaka İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Cengiz Berk, Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince doğaya salındı.

Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akyaka Kanyonu'nun 2021 yılında yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldığını belirtti.

Kanyonun, gelecekte bölgenin turizm merkezlerimizden birisi olacağını vurgulayan Köksal, "Bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğünün doğamızı korumaya yönelik güzel bir çalışması var. Hem popülasyonu artırma hem de zararlı kenelerden insanlarımızı korumaya yönelik keklik salımı yapıyoruz. İnşallah biz bunları koruyacağız bunlar da bizleri koruyacak." dedi.

Akyaka Kanyonu'nun 3 yıl ava kapalı olacağını ve avcıların da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Köksal, tüm vatandaşların nesli tehlike altında olan kınalı keklikleri koruması gerektiğini kaydetti.