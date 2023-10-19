Isparta'nın Eğirdir ilçesinde parkta oynayan 6 yaşındaki Poyraz Taylan, toprağın üstünde altın bir bileklik buldu. Poyraz, annesiyle birlikte polis merkezine giderek bilekliği teslim etti. Polis ekipleri, Poyraz'a örnek davranışı için teşekkür etti.

6 yaşındaki poyraz bulduğu altın bilekliği polise teslim etti

ISPARTA - Eğirdir'de parkta oynayan 6 yaşındaki Poyraz Taylan, altın künye buldu. Poyraz Taylan, annesiyle birlikte polis merkezine giderek künyeyi teslim etti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesi Sevda Taylan ile birlikte Canada' da parka giden Poyraz Taylan, toprağın üstünde altın bir bileklik buldu. Poyraz Taylan annesine gösterdiği bilekliği polise teslim etmek istediğini söyledi. Poyraz Taylan ve annesi birlikte Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek künyeyi teslim etti. İşlemlerin ardından künyeyi teslim alan polis ekipleri, küçük Poyraz'a örnek davranışı için teşekkür etti.