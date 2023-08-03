6 Yaşındaki Arda Ayan, Akülü Arabasıyla Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Eskişehir'de akülü minik arabasına adeta gözü gibi bakan, düzenli olarak temizleyip bakımını yapan 6 yaşındaki Arda Ayan, köpeğiyle birlikte tur atarak tüm dikkatleri üzerine topluyor. Arda'nın arabaya olan ilgisi ve temizlik tutkusu çevre esnafının da dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de akülü minik arabasına adeta gözü gibi bakan, düzenli olarak temizleyip bakımını yapan 6 yaşındaki Arda Ayan, köpeğiyle birlikte tur atarak tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Babasından özenerek küçük yaşta araçlara ilgi duymaya başlayan 6 yaşındaki Arda Ayan, 2021 yılında kendisine alınan akülü aracına adeta gözü bakıyor. Yaz mevsiminin de gelmesiyle haftanın 3 günü düzenli olarak aracını temizleyen minik Arda, yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı. Akülü aracını temizlerken müzik açmayı da ihmal etmeyen minik araba sever, işlerini tamamladıktan sonra köpeğiyle birlikte tur atıyor. Çevre esnafının neşesi haline gelen Ayan, araç temizliği konusunda zaman zaman babasına da yardım ediyor.

"Araba sürmek benim hobim"

Kendisi için 2 yıl önce alınan akülü arabasına gözü gibi bakan Arda Ayan, "Bazen araba sürüyorum. Babamın arabasını yıkıyorum. Temizliği çok seviyorum. Haftada 3 gün temizlik yapıyorum. Köpeğimi gezdiriyorum, müzik açıp arabamı temizliyorum. Araba sürmek benim hobim" dedi.

"Oğlan babası gibi biraz arabacı"

Arda'nın annesi Selen Ayan, çocukların babadan ne görürse onu yaptıklarını söyledi. Canı sıkılan Arda'nın zaman zaman babasının arabasını da temizlediğini ifade eden Ayan, "Oğlan babası gibi biraz arabacı. Araba temizlemeyi çok seviyor, yeri geldiği zaman babasıyla birlikte gidip araba temizliyorlar. Arabaya çok ilgisi olduğu için bir akülü araba aldık. Onu sürekli siliyor, canı sıkıldıkça geziyor. Köpek var, arada onu da gezdiriyor. Bu şekilde vakit geçiriyor. Babada ne görürse onu yapıyor" şeklinde konuştu.

"Arda arabasının bakımını, temizliğini ve diğer her şeyini kendisi yapar"

Çevre esnafı Recep Babuk ise, Arda'nın adeta sokağın neşesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada Arda'yla akşama kadar neşeyle, muhabbetle geçinip gidiyoruz. Maşallahı var, kendisi sokağımızın gülü, neşesi. Arabamız ise apayrı bir konu. Onun bakımını, temizliğini ve diğer her şeyini kendisi yapar. Her gün paspasını çıkartır, ondan sonra flaş belleğini takarak müziğini açar. Bizim parçamız 'çocukluk aşkımsın' var, onu çaldıra çaldıra gezeriz. İleride İnşallah bahtı açık olur, gelecekte çok şeyler umut ediyorum ben. Minik dostum gerçekten çok zeki ve geleceği parlak. Bir de köpeğimiz var, ona arabayla sabah turunu attırmayı ihmal etmez." - ESKİŞEHİR