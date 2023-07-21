6 Aylık Göktuğ Bebek Toprağa Verildi

Nevşehir'de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan 6 aylık Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kavak beldesine getirildi. Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına Eroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ bebek, toprağa verildi.

6 AYLIK GÖKTUĞ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

Nevşehir'de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan 6 aylık Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kavak beldesine getirildi. Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına Eroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ bebek, toprağa verildi.