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6 Aylık Göktuğ Bebek Toprağa Verildi

Yaşam Haberleri

Nevşehir'de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan 6 aylık Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kavak beldesine getirildi. Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına Eroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ bebek, toprağa verildi.

6 AYLIK GÖKTUĞ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

Nevşehir'de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan 6 aylık Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kavak beldesine getirildi. Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına Eroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ bebek, toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Yaşam

Nevşehir Yaşam Haberler

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