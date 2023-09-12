5 katlı binanın çatısında başlayan yangın üst katı sardı

-Alev alev yanan binanın çatısı geceyi aydınlattı

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca İlçesi'nde çıkan yangında 5 katlı binanın çatısı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında alevler üst kata sıçradı.

Yangın, Düzce'nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgilere göre Yığılca merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek apartmanın en üst katını sardı. İtfaiye ekipleri yan binalara çıkarak havayı aydınlatan alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.