43 Yıllık Eşi İçin 67 Yaşında Ehliyet Sınavına Girdi

43 yıllık eşi için 67 yaşında ehliyet sınavına girdi

TOKAT Tokat'ta yaşayan Sevim Buray, 43 yıldır evli olduğu eşinin hastalıklarının artmasıyla birlikte artık otomobil kullanamaması üzerine 67 yaşında sınava gidip ehliyet aldı.

Tokat'ta yaşayan emekli öğretmen Sevim Buray, 43 yıldır evli olduğu eşi kalp rahatsızlığından dolayı araç kullanmakta zorluk yaşayınca ehliyet alabilmek için kolları sıvadı. Ehliyet almak için kursa yazılan Buray, azmiyle dikkatleri üzerine çekerken ilerleyen yaşına rağmen başarılı olması örnek teşkil etti. Eşini hastaneye götürmek ve hobi bahçelerinde zaman geçirmek için araç kullanacağını belirten Buray, başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Her gün bayrama gider gibi sevinçli gittim"

Ehliyet alma sürecinde eşinden destek aldığını belirten Sevim Buray, "Ehliyet almayı yıllardır istiyordum, eşim her zaman arabası sürdüğü için ihtiyaç duymuyorduk. Eşin rahatsızlandı ve bende ehliyet almaya karar verdim. Eşim kalbinden rahatsız yaşıyor, sürekli bahçeye gidip geliyoruz otobüs gibi taşımalarda zorluklar yaşıyorduk. Bende önce ehliyet sonra da araba almaya karar verdim. Ehliyet alma sürecin de ki zorluklara katlandım, sadece eşim beni ders için parkur alanına getirdiğinde ona üzülüyordum yoruluyordu. Her gün bayrama gider gibi sevinçli gittim, istekli oldum. İlk yazıldığım da oğlum bu işin kolay olmadığını söyledi. Bende reflekslerim ve aklımın yerinde olduğunu benim neden yapmayacağımı söyledim. Bahçemizin, evimizin, gelen misafirlerin bütün işleri bende ve hiç bir aksaklık olmadan devam ediyor. Ben bunları yapabiliyorsam bunu da yapabilirim dedim. Kendimize güveneceğiz, yapmak istediğimizden emin olacağız ve buna bağlı olarak çalışacağız. Şuan ben ehliyet aldım ancak daha dikkatli olmam gerekiyor, sonuçta arabada can taşıyoruz. Arabayı sürdüğümde mutlu oluyorum, başarmak insanı mutlu ediyor. Ben bazı insanlar gibi diğer insanlara bağlı kalmayı, onlara sürekli iş yaptırmayı sevmiyorum. Ben hizmet etmeyi seviyorum, yaşın yüksek olmasına rağmen misafirime ve çocuklarıma ben hizmet ederim. Eşimin ehliyet almamda desteği çok oldu, pes etmemem gerektiğini söyledi. Her zaman yanımda oldu ve hasta bile olsa beni derslerime o getirdi. Kurs hocalarım da bana çok destek oldu, bana nasıl yapmak gerektiğini nazik bir şekilde söylediler. Kimse benim öğrencim değil demedi herkes bana yardım etti" şeklinde konuştu.