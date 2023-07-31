40 Yıldır Devam Eden Aydoğdu Bey'i Anma Geleneği

Koyunhisar Mahallesi'nde 40 yıldır yapılan 'Aydoğdu Bey'i anmak' etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Yenişehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili de etkinliğe katıldı.

40 yıldır süren gelenek bu yıl da devam etti

BURSA - Koyunhisar Mahallesi'nde 40 yıldır yapılan 'Aydoğdu Bey'i anmak' bu yıl da yoğun katılımla yapıldı.

Her yıl, yılda bir defa olmak üzere Osman Gazi'nin yeğeni Aydoğdu Bey'i anmak için okutulan mevlit geleneği 40 yıldır devam ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar Mahallesi'nde yapılan etkinlikte, Aydoğdu Bey'i anmak için okutulan mevlide mahalle halkı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta önce Aydoğdu Bey'in türbesine giderek dualar okundu. Ardından mehter takımının ve kılıç kalkan ekibinin gösterileri düzenlendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, Anadolu'nun kapılarının açılmasını ve ayrıca Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de şehit düşen Aydoğdu Bey'i anmak için 40 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

Doğduğundan beri Koyunhisar Mahallesi'nde ikamet eden Çağatay Altay ise, "Köyümüzde 40 yıldan beri Aydoğdu Bey'i anmak için yılda bir kez bir araya geliyoruz. Geçmişten beri köyümüzde gelenektir" ifadelerine yer verdi.

Aydoğdu Bey'in kabrinin vatandaşlara açık olduğunu belirten Bahadır Öztürk ve Mete Bedel ise, "Aydoğdu Bey'i anma programında her yıl ecdadımızı anıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.