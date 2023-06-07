40 yıldır çobanlık mesleğini severek sürdürüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 yaşında çobanlığa başlayan Dursun Zeybek, mesleğini 40 yıldır severek sürdürüyor. Elinde değneği, yanındaki köpeği ile yıllarını koyun sürüsünün peşinde geçiren Zeybek, her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 yaşında çobanlığa başlayan Dursun Zeybek, mesleğini 40 yıldır severek sürdürüyor. Elinde değneği, yanındaki köpeği ile yıllarını koyun sürüsünün peşinde geçiren Zeybek, her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

Çepni köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Dursun Zeybek, çobanlık mesleğine 10 yaşında başladı. Henüz küçük yaşta başladığı mesleğini 40 yıldır büyük bir özveriyle sürdüren Zeybek, sürüsü ile birlikte her gün kilometrelerce yol yürüyor. Elinde değneği, yanındaki köpeği ile yaz kış demeden ona emanet edilen koyun sürüsüne gözü gibi bakan Zeybek, havalar ısındığında soluğu Abant Gölü mevkiinde bulunan yaylalarda alıyor. Baharın gelmesiyle birlikte yeşilin her tonunun görüldüğü yaylalarda koyunları otlatan Zeybek, molasında ise yanında getirdiği gıdaları tüketiyor. Çobanlığın güzel bir meslek olduğunu söyleyen Zeybek, mesleğini severek sürdürdüğünü ifade etti.

Koyunların sahiplerinin kendisiyle her zaman ilgilendiğini dile getiren Zeybek, "Koyunların sahipleri yaz kış benimle ilgileniyor. Yazın koyunları otlatmak kolay oluyor. Kışın bu bölge çok soğuk oluyor. Bu sebeple hayvanları köye götürüyoruz. Kışın köyde yemlerini veriyoruz. Yaz ayları gelince de yaylalara çıkıyoruz" dedi.

Koyunları otlatırken zaman zaman karşısına yabani hayvanların çıktığını ifade eden Zeybek, "Dağlarda koyunları otlatırken kurtlar geliyor ancak köpeklerden yaklaşamıyorlar. Çakallar var, onlar da geliyor. Köylü de sanırım yakında yaylalara çıkacak. Yaylalarda otlar çıktı, yeşillendi. Hayvanlar sonbahara kadar bu bölgede otlanacak" diye konuştu.

Dursun Zeybek'in koyunlarını otlattığı bölge havadan da görüntülendi. - BOLU