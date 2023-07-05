Düzce'de 5 katlı bir binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

- 4. kattan merdiven boşluğuna düşen bebek ağır yaralandı

DÜZCE - Düzce'de 5 katlı binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Olay, İstiklal Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Elif İlaf (1), 5 katlı binanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif İlaf, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.