Tokat'ta 36 yıllık terzilerin dükkanlarının çatısında 20 yıllık sarmaşık bulunuyor. Terzilik yapan Metin Kolyacak ve Fikret Doğan, mesleklerine olan sevgilerini ifade ettiler. Sarmaşık ise dükkana doğal klima sağlıyor.

36 yıllık terzilere, 20 yıllık sarmaşık eşlik ediyor

TOKAT - Tokat'ta 36 yıllık terzilerin dükkanlarının çatısında 20 yıllık sarmaşık bulunuyor.

Tokat'ta 36 yıldır terzilik yapan Metin Kolyacak ve Fikret Doğan'ın işlerine olan sevgileri dikkat çekiyor. 36 yıldır aynı dükkanda terzilik yapan Kolyacak ve Doğan, mesleklerinin eskisi kadar değer görmediğini belirttiler. Eskiden kıyafet diktiklerini ancak şimdilerde tamir işi yaptıklarını kaydeden Kolayacak ve Doğan, mesleklerini severek yaptıklarını ifade ettiler. 36 yıldır aynı dükkanda olan Kolyacak ve Doğan'ın dükkanlarının etrafını ise 20 yaşında ki sarmaşık sarıyor. Görenlerin ilgisini çeken sarmaşık, dükkanların çatısını ve çevresini sararak adeta dükkana doğal klima sağlıyor.

"1986 yılında ustamız bu dükkanı o dönemin parasıyla 2 bin liraya aldı"

Sarmaşığın 20 yıldır kendilerine eşlik ettiğini belirten Metin Kolyacak (62), "1969 yılında ilkokulu bitirdikten sonra, terzi çıraklığına başladım. 1991 yılına kadar bu mesleğe devam ettim. Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı sınavla, memuriyete geçtim. 2019 yılında emekli olduktan sonra eski mesleğimize geri döndük. 1986 yılında ustamız bu dükkanı o dönemin parasıyla 2 bin liraya aldı. O zamandan bu zamana kadar burada terzilik yapmaktayız" şeklinde konuştu.

"Biz burada 36 yıldır bulunuyoruz, sarmaşıkta 20 yıldır burada bulunuyor"

55 yıldır terzilik yaptığını, sarmaşığın 20 yıldır olduğunu belirten Fikret Doğan (59), "Bu sarmaşık 20 yılı geçti, bazı yerlerde dalları kolumun kalınlığından daha fazla oldu. Komşumuz dikmişti bu sarmaşığı, bizim için çok iyi oluyor. İçerisi sarmaşık sayesinde serin oluyor. Biz burada 36 yıldır bulunuyoruz, sarmaşıkta 20 yıldır burada bulunuyor. Benim babam memurluk yapıyordu, ben de terzi oldum. Çıraklıktan yetişerek bu zamana kadar geldim" şeklinde konuştu.