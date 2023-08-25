Bartın'dan Bolu'ya gelen Engin Özdemir, 1.5 yıldır dağlarda çobanlık yapıyor. 330 keçi ve koyunu tek başına güden Özdemir, çobanlığın zor olması sebebiyle artık kimsenin bu mesleği seçmediğini söylüyor.

330 keçi ve koyunu tek başına güdüyor

Bartın'dan Bolu'ya çoban olmak için geldi

"Artık kimse çoban olmuyor"

BOLU - Bartın'dan Bolu'ya gelen Engin Özdemir, 1.5 yıldır dağlarda çobanlık yapıyor. 330 keçi ve koyunu tek başına güden Özdemir, çobanlığın zor olması sebebiyle artık kimsenin bu mesleği seçmediğini söylüyor.

Bartın'dan Bolu'ya gelen Engin Özdemir, Mudurnu'da 1.5 yıldır çobanlık yapıyor. 250 koyun ve 80 keçiyi tek başına güden Özdemir, 4 kangal köpeğiyle hayvanları kurt ve ayıların saldırısına karşı koruyor. Mudurnu ilçesi Hacıhalimler Köyü'nde 1.5 yıldır yaşayan Özdemir, sabah saat 9.00'da hayvanlarını otlatmaya götürüyor, akşam saat 21.00'da ise eve dönüyor. Gün boyu hayvanlarla uğraşan Engin Özdemir, çobanlığın meşakkatli olması sebebiyle artık kimsenin bu mesleği seçmediğini söylüyor.

"Çoban bulmak zor"

Bartın'dan Bolu'ya koyun gütmek için gelen Engin Özdemir, "Saat 09.00'da hayvanları otlatmaya geliyorum, akşam saat 21.00'da dönüyorum. 250 koyun, 80 keçi var. Çobanlık güzel, okulu yok. Çoban yapan çok az kişi var. Çoban bulmak zor. Bazen kurt hayvanlara saldırmak için geliyor ancak 4 köpeğim nöbet tutuyor. 1.5 senedir Bolu'da çobanlık yapıyorum, kış mevsiminde bırakmayı düşünüyorum. Sigortalı işe girmeyi düşünüyorum. Çobanlıkta sigorta yok. Asgari ücret alıyorum. hayvanlara ıslıkla kumanda ediyorum. Koyunlara ıslık çalınca duruyor, otlanmaya başlıyor" diye konuştu.