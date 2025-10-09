Haberler

300 Yıllık Dut Ağacı, İnsan Figürü Andıran Derin Yarıklarla Dikkat Çekiyor

Erzurum'un Oltu ilçesindeki 300 yıllık dut ağacının gövdesinde oluşan derin yarıklar, yere oturmuş ve başını eğmiş bir insan figürüne benziyor. Bu ilginç görüntü, mahalleli ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen devasa dut ağacının gövdesinde zamanla oluşan derin yarıklar, yere oturmuş ve başını eğmiş bir insan figürünü andırıyor.

Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 yıllık dut ağacının gövdesinde oluşan insan silueti, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor. Devasa dut ağacının gövdesinde yıllar içinde oluşan derin yarıklar yere oturmuş ve başını eğmiş bir insan figürünü andırıyor. Bu görüntü, mahallelinin yanı sıra bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, ağacın geçmişinin oldukça eskiye dayandığını belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Zamanla gövdesinde oluşan yarıklar, gerçekten dikkat çekici bir şekil almış. İlk bakıldığında sanki biri ağacın içine oturmuş ve başını eğmiş gibi duruyor. Çok ilginç bir görüntü. Mahalleli olarak biz de her baktığımızda şaşırıyoruz" dedi.

Mahalleli ve ziyaretçiler, bu doğal oluşumun korunması ve tanıtılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü yoğun ilgi görüyor.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM),

