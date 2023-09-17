300 Kişilik Grup Çöp Toplayarak Çevre Temizliğine Dikkat Çekti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir araya gelen 300 kişilik grup, Dünya Temizlik Gününde farkındalık oluşturmak için sanayi sitesi bölgesinde çöp topladı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın öncülüğünde yapılan temizlik çalışmasında, yaklaşık 1 saat içinde 150 poşete yakın çöp toplandı.

300 kişilik grup çöp toplayarak çevre temizliğine dikkat çektiler

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir araya gelen 300 kişilik grup, Dünya Temizlik Gününde farkındalık oluşturmak için sanayi sitesi bölgesinde çöp topladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından 17 Eylül Dünya Temizlik Gününde çevre bilinci oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Belediye personeli, Let's Do It (haydi yapalım) derneğinin üyeleri, gençlik merkezi liderleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, sanayi sitesi bölgesinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın öncülüğünde yapılan temizlik çalışmasında, yaklaşık 1 saat içinde 150 poşete yakın çöp toplandı.

Başkan Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sanayi sitesinde 300 kişinin temizlik yaptığını belirterek, bir şehrin giriş ve çıkışlarının önemli olduğunu söyledi.

Çöplerin dönüşüme kazandırılması tavsiyesinde bulunan Türkyılmaz, "Bir şehrin giriş ve çıkışları temiz ise oradaki insanlar da temizdir. Herkes kapısının önünü temizlerse şehir tertemiz olur. Bugün bu hareketi ve birlikteliği çok önemsiyorum. Bir pet şişeyi bile atmazlarsa hem geri dönüşümde hem de maddi değeri vardır. O yüzden lütfen atmasınlar" diye konuştu.

Temiz bir dünya bırakılması gerektiğini ifade eden gençlik lideri Gözde Tatlı, "Temiz bir dünya istiyorsak temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bunun içinde yerlere çöp atmayalım. Etrafa dikkat edelim. Geri dönüşümde çok önemli" dedi.

Gençlik Merkezi üyesi Ömer Ünal, çevre temizliği için çöpleri topladıklarını belirterek, "Buradaki faaliyetten haberimiz oldu bizde geldik. Çevre temizliği için çöpleri topladık. Şuanda çok az bir çöpümüz kaldı. Yaklaşık 15-20 dakikaya onlarda biter" ifadesini kullandı.

Çevre temizliği yaptıklarını anlatan Let's Do It Derneği üyesi İrem Çalım, etkinliğin ilerleyen zamanlarda daha da büyük olmasını ve çevrenin daha da temiz bırakılması gerektiğini belirtti.

Let's Do It Derneği İl Başkanı Ebubekir Adamcık ise, yeni sanayi bölgesinde temizlik hareketini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çöp toplayarak farkındalık oluşturmak istediklerini aktardı.