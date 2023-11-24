Düzce Uzunmustafa İlkokulu'nda 1994 yılında mezun olan öğrenciler, sınıf öğretmenleri Reyhan Güngör ile 30 yıl aradan sonra bir araya geldi. Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

30 yıl sonra duygulandıran buluşma

DÜZCE - Düzce Uzunmustafa İlkokulu'nda 1994 yılında mezun olan öğrenciler sınıf öğretmenleri Reyhan Güngör ile 30 yıl aradan sonra bir araya geldi. Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Uzunmustafa İlkokulu 1994 yılı mezunu öğrenciler sınıf öğretmenleri Reyhan Güngör'e sürpriz bir etkinlik düzenledi. Mezun olduktan 30 yıl sonra yeniden iletişime geçen öğrenciler bir ay öncesinden hazırlıklara başladı. Çoğu şehir dışından gelen öğrenciler Mutfak Sanatları Merkezi'nde buluşarak teras katını sınıf konsepti ile süsledi.

Ailesi ile kahvaltıya geldiğini sanıyordu

30 yıl önce mezun olan öğrenciler, Reyhan öğretmenin ailesi ile de iletişime geçerek MSM'ye gelmesini sağladı. Ailesi ile sabah kahvaltısı için gelen Reyhan öğretmen öğrencilerini karşısında görünce önce şaşırdı, daha sonra göz yaşlarına hakim olamadı. Öğrencilerini çok sevdiğini dile getiren Emekli sınıf öğretmeni Reyhan Güngör; "Çocuklarımla kahvaltıya gelmiştik. Diğer çocuklarımı da karşımda görmek beni çok mutlu etti. Bence öğretmenlik dünyanın en güzel mesleği. Onları çok seviyorum, onlarda inşallah hayatı sever işlerini sever" dedi.

"Bugün herkes 10 yaşında"

Öğretmenler kadar öğrencilerin de duygulandığı programda konuşan Merve Saraçoğlu; "30 yıl önce kaybettiğim ailemi şimdi tekrar bulmuş gibi hissediyorum. Reyhan öğretmenimiz bize anne gibiydi. Mükemmel bir öğretmendi, hatta öğretmenden de öteydi" dedi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Berna Çetinkaya Genç ise; "Bu duygunun tarifi yok, inanılmaz bir duygu. Çok heyecanlandık, guruba dahil olduğum andan itibaren bu heyecan beni sarmıştı. Etkinliği kaçıramazdım, burada olmam gerekiyordu" derken, sürpriz etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan Hakan Kayıkçı ise, "Etkinliğimizi bir ayda organize ettik. Öğretmenimizin haberi yoktu, Herkes bıraktığımız yerde duruyor, herkes 10 yaşında şuanda" şeklinde konuştu.

Organizasyona katılamayan öğrenciler ise daha önce çektikleri videolar ile öğretmenlerine seslendi. Kahvaltının ardından program gün boyu devam etti.

Etkinlikle kayıt altına alınan görüntüler, Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından film haline getirilerek öğretmenler gününde paylaşıldı.