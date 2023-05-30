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30 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

30 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

Yaşam Haberleri

Trt1 kanalının 30 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanacak programlarına dair detaylı bilgi.

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:55 Yürek Çıkmazı

03:25 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler

06:05 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:25 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

Kaynak: InterSinema.com / Yaşam

Yürek Çıkmazı Yaşam Haberler

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