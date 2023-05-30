30 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Trt1 kanalının 30 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanacak programlarına dair detaylı bilgi.
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:55 Yürek Çıkmazı
03:25 Kalk Gidelim
04:25 Seksenler
06:05 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:25 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam