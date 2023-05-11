30 koyun bataklıktan kurtarıldı

KAYSERİ'de arazide otlarken bataklığa saplanan 30 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Besici Emre Yılmaz'ın koyunları otlarken bataklığa saplandı ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kurtardı.

KAYSERİ'de arazide otlarken bataklığa saplanan 30 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde yaşayan besici Emre Yılmaz, 30 koyununu otlatmak için ahırından çıkardı. Yılmaz'ın meraya getirdiği koyunlar otlarken bir süre sonra bataklığa saplandı. Hayvanlarını çıkaramayan Yılmaz, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Meraya gelen gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda koyunları bataklıktan kurtararak, sahibi Emre Yılmaz'a teslim etti.