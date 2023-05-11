Üye Girişi
Haberi Paylaş
30 koyun bataklıktan kurtarıldı

30 koyun bataklıktan kurtarıldı

Yaşam Haberleri

KAYSERİ'de arazide otlarken bataklığa saplanan 30 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Besici Emre Yılmaz'ın koyunları otlarken bataklığa saplandı ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kurtardı.

KAYSERİ'de arazide otlarken bataklığa saplanan 30 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde yaşayan besici Emre Yılmaz, 30 koyununu otlatmak için ahırından çıkardı. Yılmaz'ın meraya getirdiği koyunlar otlarken bir süre sonra bataklığa saplandı. Hayvanlarını çıkaramayan Yılmaz, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Meraya gelen gelen  ekipler,  yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda koyunları  bataklıktan kurtararak, sahibi Emre Yılmaz'a teslim etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Yaşam

Emre Yılmaz Kocasinan İtfaiye Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title