30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Maslak'ta Gökdelenler Türk Bayraklarıyla Süslendi
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Maslak'ta bulunan gökdelenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için dev Türk bayraklarıyla süslendi. Havadan çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nnda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ile süslendi. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
Maslak'ta bulunan gökdelenler 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kırmızı beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Türk bayrakları asıldı. Dron ile görüntülenen Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam