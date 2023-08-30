30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da Yollar Boş Kaldı
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle de yollarda araç yoğunluğu görülmedi. Kartal D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam