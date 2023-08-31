30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Marmaris'te coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın ellerinde bayraklar ve meşalelerle katıldığı fener alayının ardından Türk pop müziğinin sevilen sesi Tuğba Yurt sahne aldı.

Marmaris Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını yine dolu dolu bir programla kutladı. Sabah saatlerinde düzenlenen çelenk sunum ve resmi töreninin ardından araçlarla mahalleleri gezerek marşlarla bayram coşkusunu yaşatan belediye, akşam da fener alayında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Her yıl olduğu gibi fener alayının başlangıç noktası, Ketenci Otel önü oldu. Binlerce vatandaş, saat 21.00'i gösterdiğinde ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde Atatürk Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Geleneksel fener alayına, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, belediye başkan yardımcıları ve binlerce vatandaş katıldı. Kortejde 200 metrelik Türk bayrağı da açıldı.

SAHNEDE TUĞBA YURT

Fener alayı Atatürk Meydanı'nda son bulurken, kalabalığı sahnede Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçısı Tuğba Yurt karşıladı. Yurt, ardı ardına sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya çiçek takdim etmek için sahneye gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bir konuşma yaparak vatandaşların bayramını kutladı. Oktay, "Önümüzde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız programlarımız var. Bu çok özel günü de çok daha fazla coşku içinde yine bu meydanda kutlayacağız" diye konuştu.

"DÜN, BUGÜN, YARIN İLELEBET CUMHURİYET"

Başkan Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Marmaris yaşayanları cumhuriyetin değerini dün olduğu gibi bugün de gayet iyi biliyor. Cumhuriyete ve onun kazanımlarına sonsuza dek sahip çıkacağız. Bu akşam sizler de bu değere sahip çıktığınızı bir kez daha gösterdiniz. Tüm milli bayramlarda cumhuriyete ve onun değerlerine olan inancımızı tüm coşkumuzla gösteriyoruz. Önümüzde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız programlarımız var. Onu da çok daha fazla coşku içinde yine bu meydanda kutlayacağız. Bayramınızı tekrar en içten dileklerimle kutluyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum."

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Tuğba Yurt, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirirken, konser İzmir Marşı'yla son buldu.