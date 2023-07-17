Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan engelli genç, evlerinin 3. katından düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. kattan düşen engelli genç hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan düşen engelli genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu engelli Ö.A.T (17), 3. kattaki evlerinin camından beton zemine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.