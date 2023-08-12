3 gündür kayıp olan kadının cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA - Adana'da ailesinin 3 gündür kayıp olarak aradığı kadının cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Rahşan Dursun, 3 gün önce evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Rahşan Dursun'u aradı ancak bulamadı. Bu sabah merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde sulama kanalında genç bir kadına ait ceset bulundu. Ekipler sudan çıkartılan cesette yaptıkları incelemede, kayıp olarak aranan Rahşan Dursun olduğunu belirledi.

Dursun'un cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.