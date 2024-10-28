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29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi İstanbul'da nerede, saat kaçta?

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi İstanbul'da nerede, saat kaçta?
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SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. yılını İstanbul semalarında özel bir gösteri uçuşuyla kutlayacak. Gösteri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim günü Maltepe Sahil Parkı'nda gerçekleştirilecek. Peki, 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta?

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede İstanbul? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında gerçekleştireceği özel uçuşla yaşanacak. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde İstanbul halkı, SOLOTÜRK'ün nefes kesici manevralarını izleme fırsatı bulacak. Uçuş programı, Maltepe Sahil Parkı'ndaki etkinlikler çerçevesinde yapılacak. Peki, 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? Detaylar...

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE İSTANBUL'DA?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek SOLOTÜRK, Maltepe Sahil Parkı üzerinde uçuş yapacak. İstanbul semalarında yapılacak bu görkemli gösteri, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak amacıyla planlanan etkinliklerin en heyecan verici anlarından biri olarak öne çıkıyor.

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi İstanbul'da nerede, saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibi, gösteri öncesinde prova uçuşunu da aynı bölgede yaparak izleyicileri coşku dolu bir gösteriye hazırlayacak.

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu daha da artırmak için 29 Ekim Salı günü saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşunu gerçekleştirecek. Gösteriden önce, 28 Ekim Pazartesi günü iki uçakla yapılacak selamlama uçuşu ile bayram coşkusu İstanbul semalarında hissedilecek. İzleyicilere unutulmaz bir an yaşatacak olan gösteri uçuşu, SOLOTÜRK'ün ikonik manevralarını ve gökyüzündeki muhteşem hareketlerini sergileyecek.

29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi İstanbul'da nerede, saat kaçta?

İstanbul'da SOLOTÜRK'ü izlemek isteyenler, 29 Ekim günü saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı'nda toplanabilirler; gösterinin güncel detayları ve hava durumuna göre yapılacak değişiklikler ise yerel duyurulardan takip edilebilir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Yaşam

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler İstanbul Maltepe 29 Ekim Yaşam

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