29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sıcak Hava Balonları Gösterisi
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kapadokya'da üretilen turizm amaçlı sıcak hava balonları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden havalandı. Üzerinde Türk bayrağı bulunan, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden 16 balon Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam