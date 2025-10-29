29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sıcak Hava Balonları Gösterisi

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kapadokya'dan getirilen 16 sıcak hava balonu gösteri uçuşu yaptı.

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kapadokya'da üretilen turizm amaçlı sıcak hava balonları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden havalandı. Üzerinde Türk bayrağı bulunan, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden 16 balon Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı.