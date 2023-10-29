29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında İstanbul'da Yoğun Trafik

? 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları'nda sahil hattında bulunan yollarda yoğun trafik oluştu. Kutlamalara katılmak için yola çıkan vatandaşlar trafik engeline takılırken, Tarabya Sahili'nde de uzun araç kuyrukları oluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'in 100'ncü Yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ederken İstanbul'da birçok farklı noktada kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Akşam saatlerinde kutlamalara katılmak için yola çıkan vatandaşlar, sahil hattı boyunca trafik yoğunluğu oluşturdu. Sarıyer'de sahil hattında bulunan Haydar Aliyev Caddesi, Piyasa Caddesi, İstinye Caddesi ve Köybaşı Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun Beşiktaş ve Sarıyer'de bulunan sahil yollarının tamamına etki ettiği öğrenildi.

BİR BUÇUK SAATTİR TRAFİKTEYİZ

Kızıyla birlikte kutlamalara katıldığını söyleyen Erkan Çağırtekin, Cumhuriyet bayramının 100.yılı kutlu olsun. Bir buçuk saattir trafikteyiz, bir yere gidemiyoruz sahilde. Esasında gemileri görelim diye inmek istedik ama değer. Keyifli bir şekilde seyrediyoruz. Sabahleyin kızımın okulda gösterisi vardı. Ona gittik. Oradan çıktık, bütün gün böyle cumhuriyet ile haşır neşir çok güzel geçti. Şimdi de işte buralardayız. Şu an gidemiyoruz ama gemiler zaman zaman yolun kenarından geçiyor, gösteriler oluyor. Yine de çok keyifli dedi.

Babasıyla birlikte kutlamalardan dönen Selen Çağırtekin, Bugün babamın dediği gibi kendi okulumda sabah koroya gittik. Buradan herkesin cumhuriyet bayramını kutluyorum diye konuştu.

İLK KUTLAMAMIZ ÇOCUĞUMLA BERABER BAYRAĞIMIZI ASMAKLA OLDU

Kutlamalara dün akşam bayrak asarak başladıklarını ifade eden Erdal Özay, Gayet güzeldi kutlamalar. Çocuğumuzla beraber geldik. Onun için de bir değişiklik oldu. O da çok meraklıydı, istiyordu. Bizim için de güzel oldu. Başakşehir'den geldik. Kutlamalar sabah saatlerinden beri başladı, hatta dün akşamdan beri kutluyoruz. İlk kutlamamız çocuğumla beraber bayrağımızı asmakla oldu. Günün anlamını belirleyen konuşmalar, tabi onun anlayabildiği ölçüde anlatmakla geçti günümüz. Kendi dünyasında farklı farklı soruları var. Biz de onun seviyesine inip Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Bayramı'nın ne olduğunu ve bugün neler yapabileceğimize dair bir konuşma yaptık. Neticesinde burada bulduk kendimizi. O da çok istiyordu TCG Anadolu'yu görmeyi. Büyük gemi ne zaman gelecek diye sordu hep. Ama sonuçta bu oldu, dayanamadı ve uyudu. Kızımız yorgunluğa yenik düştü ama tatlı bir yorgunluk bu dedi.