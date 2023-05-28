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28 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

28 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı

Yaşam Haberleri

Trt1 kanalında bugün neler var? Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilirsiniz.

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:20 Hayallerinin Peşinde

05:05 Ege'nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:55 Gönül Dağı

17:00 Seçim Özel

Kaynak: InterSinema.com / Yaşam

Yaşam Haberler

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