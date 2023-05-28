28 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Trt1 kanalında bugün neler var? Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilirsiniz.
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:20 Hayallerinin Peşinde
05:05 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Gönül Dağı
17:00 Seçim Özel
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam