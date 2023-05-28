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28 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı

28 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı

Yaşam Haberleri

Televizyon izleyicilerinin merak ettiği Atv yayın akışı listesi 28 Mayıs 2023 Pazar günü için açıklandı. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programları Atv kanalında neler var? İşte detaylar...

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Kuruluş Osman

06:20 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

16:00 Seçim Özel

22:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kaynak: InterSinema.com / Yaşam

Ateş Kuşları Dizi Atv Yaşam Haberler

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