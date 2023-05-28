28 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Televizyon izleyicilerinin merak ettiği Atv yayın akışı listesi 28 Mayıs 2023 Pazar günü için açıklandı. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programları Atv kanalında neler var? İşte detaylar...
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Kuruluş Osman
06:20 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
16:00 Seçim Özel
22:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam