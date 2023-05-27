27 Mayıs 2023 Trt1 Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:20 Kalk Gidelim
04:25 Seksenler
06:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 Ege'nin Hamsisi
11:00 Tek Yürek
11:25 Al Sancak
14:15 Yürek Çıkmazı
17:40 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
18:00 Hayallerinin Peşinde
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı