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İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? Bugün (26 Şubat) trafiğe hangi yollar kapalı, ne zaman açılıyor?

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İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı ve bugün trafiğe kapalı yollar hangisi olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'un yoğun araba trafiği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 26 Şubat bugün hangi yollar trafiğe kapalı olduğu ve alternatif güzergahlar merak ediliyor. Peki, Bugün (26 Şubat) trafiğe hangi yollar kapalı, ne zaman açılıyor? İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

26 Şubat İstanbul'da trafiğe kapalı yollar araştırılırken bugün trafiğe kapalı yollar açılacak mı ve kapalı yollar ne zaman açılacağı merak ediliyor. İstanbul'da 26 Şubat 2024'te trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattının açılışı sebebiyle, İstanbul'da Pazartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Bugün (26 Şubat) trafiğe hangi yollar kapalı, ne zaman açılıyor? İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul'da, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattının açılışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapatılırken, pazartesi program sona erene kadar Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanı da araç alımına kapatılacak. Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İETT Kazlıçeşme son durağı, program sonuna kadar kullanıma kapatılacak. Bununla birlikte, Fatih ilçesindeki Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00'den itibaren program sonuna kadar kapalı olacak.

26 Şubat'ta İstanbul'da Trafikte Kapalı Yollar ve Açılış Zamanları

İSTANBUL ALTERNATİF YOL GÜZERGAHI HANGİLERİ?

Alternatif güzergahlar:

"Sahil Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi."

26 Şubat'ta İstanbul'da Trafikte Kapalı Yollar ve Açılış Zamanları

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Yaşam

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