25. Bolluk ve Keşkek Şenliği Ergene'de Coşkuyla Gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 12 ton keşkek dağıtıldı.

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçenin Sağlık Mahallesi'nde 25'inci Bolluk ve Keşkek Şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile çok sayıda kişi katıldı. Şenlik için 20 kazanda yaklaşık 12 ton keşkek hazırlandı. 1 tonluk büyükbaşın kesildiği etkinlikte, 300 kilo pirinçten yapılan pilav, yaklaşık 6 bin 500 kişiye dağıtıldı. 12 ton keşkek ise katılımcılar tarafından 4 saatte tüketildi.

'FAKİRİNDEN ZENGİNİNE KADAR HERKESİN KATKISI VAR'

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı, yörelerinin şenliğini yaşattıklarını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz bolluk aşımızın bu yıl 25'incisini düzenliyoruz. Gerçekten herkesin burada emeği var. Fakirinden zenginine kadar herkesin katkısı var. Allah katılım yapan herkesten razı olsun. Biz bunu Samsun bölgesinden buraya taşıdık. Bolluk, bereket olsun diye, Rabb'ime şükür amaçlı, verdiği nimetlere şükür amaçlı" dedi.

'DAHA ÇOK İNSANA DOKUNUYORUZ'

Etkinliğe bu yıl yoğun katılımın olduğunu söyleyen Kırıkçı, "Hem Samsun bu bölgede nüfus alıyor hem de biz bölgeyi daha da fazla tanıyoruz. Daha çok insanlara dokunuyoruz, onlarla haşır neşir oluyoruz. Geçen yıl 5 bin kişi vardı, şimdi 6 bin 500 kişiden bahsediyoruz. Katılan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da dernek yönetimine teşekkür ederek, "Dernek yönetimine böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Aşımız herkese bolluk bereket olsun, birlik beraberliğimiz hep bugün gibi daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.