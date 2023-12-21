21 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

21 Aralık MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

İşte kaptanlar ve yeni takımlar:

25 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI:

1. Eleme adayı: Esra

2. Eleme adayı: Batuhan

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican