2023 yılının ilk alageyik yavruları görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk alageyik yavrularının görüntülerini paylaştı. Alageyik türünün çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kaydedilen paylaşımda, bu çerçevede 2023 yılının ilk alageyik yavrularının gözlemlenmeye başladığı vurgulanarak, gelecek günlerde yeni ve sağlıklı bireylerin de doğumuyla popülasyonun daha da büyümesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bu yılın ilk alageyik yavruları görüntülendi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk alageyik yavrularının görüntülerini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki biyoçeşitlilik açısından önemli bir tür olan Alageyik (dama dama) için tür koruma ve doğaya yerleştirme çalışmalarının güzel sonuçlar verdiği belirtildi.

Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen alageyik türünün çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kaydedilen paylaşımda, bu çerçevede 2023 yılının ilk alageyik yavrularının gözlemlenmeye başladığı vurgulanarak, gelecek günlerde yeni ve sağlıklı bireylerin de doğumuyla popülasyonun daha da büyümesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bu yılın ilk yavrularına ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda, türün çoğalmasının yanı sıra türün yeniden eski yaşam alanlarında yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların da gayretle sürdürüldüğü ifade edildi.