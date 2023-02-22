2023 Ramazan bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi açıklandı mı?

Yeni yıla sayılı günler kala, Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve bayramın kaç gün süreceği Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ne zamana bitecek? 2023 Kandil günleri ne zaman? 2023 Dini günler takvimi açıklandı mı? 2023 kurban bayramı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hicri takvime göre berelenene dini günler miladi güne göre her sene 11 gün öncesinden belirleniyor.Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan bayramı ne zaman?2023 Dini günler takvimi açıklandı mı? 2023 kurban bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2023 dini günler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. 23 Mart 2023'te ise ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve oruçlar tutulmaya başlanacak.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ