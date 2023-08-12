2023 Evcil Hayvan Fuarı Şampiyonası Bangkok'ta Başladı

Hayvan severler arasında gerçek bir heyecan dalgası yaratan 2023 Evcil Hayvan Fuarı Şampiyonası, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinlik, evcil hayvan yarışmaları, sağlık ürünleri ve eğitim malzemeleri ile ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşama fırsatı sunuyor.