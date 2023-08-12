2023 Evcil Hayvan Fuarı Şampiyonası Bangkok'ta Başladı
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Hayvan severler arasında gerçek bir heyecan dalgası yaratan 2023 Evcil Hayvan Fuarı Şampiyonası, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinlik, evcil hayvan yarışmaları, sağlık ürünleri ve eğitim malzemeleri ile ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşama fırsatı sunuyor.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen evcil hayvan fuarında evcil bir köpekle fotoğraf çektiren bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
BANGKOK, 12 Ağustos (Xinhua) -- Hayvan severler arasında gerçek bir heyecan dalgası yaratan 2023 Evcil Hayvan Fuarı Şampiyonası, 10 Ağustos'tan itibaren Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı.
Etkinlik, eğlence dolu evcil hayvan yarışmalarının yanı sıra çeşitli sağlık ürünleri ve eğitim malzemelerini öne çıkarırken, ziyaretçiler tüylü dostlarıyla yakın etkileşime girme ve unutulmaz anılar yaratma şansına sahip oldu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen evcil hayvan fuarında evcil bir köpekle oynayan bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen evcil hayvan fuarında domuz yavrularını besleyen bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen evcil hayvan fuarındaki evcil kediler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'ndeki evcil köpeklerin fotoğrafını çeken bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'ndeki bir evcil köpekle selfi çeken bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)