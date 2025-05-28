2 Yaşındaki Çocuk Damdan Düştü, Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde damdan düşen Muhammed Alparslan Özdemir (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi merkez Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Alparslan Özdemir, dengesini kaybederek damdan düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Alparslan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.