Haberler

2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil bir ev küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir ev, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan ev de kullanılamaz hale geldi. Yanan evde kimsenin olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Kayseri Kaza Yaşam Haberler

title