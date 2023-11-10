2 katlı müstakil ev yangında kül oldu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil bir ev küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
2 katlı müstakil ev yangında kül oldu
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir ev, çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan ev de kullanılamaz hale geldi. Yanan evde kimsenin olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.