2 aylık bebeğin cesedi çöp poşetinde bulundu, cenazesi hala alınmadı

Adana'nın Seyhan ilçesinde evde çöp poşetinde cesedi bulunan 2 aylık Mehtap Talay'ın cenazesi, 5 gün geçmesine rağmen henüz alınmadı. Annesi tutuklanan, babası ise aranıyor.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde evde çöp poşetinde cesedi bulunan, annesi tutuklanan, babası ise aranan 2 aylık Mehtap Talay'ın cenazesi, 5 gün geçmesine rağmen henüz alınmadı.

İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde siyah çöp poşetinde Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay (42) ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay tutuklandı. Suat Talay ise polis ekiplerince aranıyor.Bu arada 5 gün geçmesine rağmen, henüz Mehtap bebeğin cenazesi alınmadı. Otopsisi adli tıp kurumunda tamamlanan bebeğin cenazesi, 15 gün içinde teslim edilmezse kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.