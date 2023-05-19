1919 genç Tekirdağ karşılaması oynadı

Tekirdağ'da 1919 öğrenci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını 'Tekirdağ Karşılaması Halk Oyunu Gösterisi' ile kutladı. Marmara Denizinin kıyısında sergilenen gösteri drone ile havadan da görüntülendi.

Marmara Deniz'inin kıyısında 1919 genç birlikte Tekirdağ karşılaması oynadı

19 Mayıs'a özel muhteşem koreografi

O anlar dron ile havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da 1919 öğrenci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını "Tekirdağ Karşılaması Halk Oyunu Gösterisi" ile kutlarken ortaya muhteşem koreografiler ortaya çıktı. Marmara Denizinin kıyısında 1919 gencin sergiledikleri muhteşem gösteri drone görüntülerine de yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde; Süleymanpaşa ilçesinde öğrenim gören 1919 öğrenci aylarca süren çalışmanın ardından hazırladıkları 'Tekirdağ Karşılaması' halk oyunu gösterisini sunarak bayramlarını muhteşeme koreografi ile kutladı. Marmara Denizinin kıyısında nizami bir şekilde oyunlarını sergileyen 1919 gencin o anları drone ile havadan da görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin birlik ve beraberliğini sağlamak için yaptığımız organizasyonlardan biri. İnanıyorum ki Türkiye'mizin 100 yılı bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu gençler sayesinde Türk Milliyeti çok daha iyi yerlere gelecek. Yıllarca bizi Türk, Kürt, Arap, Alevi diye ayırdılar. Gençlerimize kurabilecekleri ortamlar sağlayabilirsek onları uyuşturucudan, alkolden, sigaradan kötü alışkanlıklardan uzak tutacak yatırımlar yapabilirsek, o zaman başarılı belediyecilik ortaya koyabiliriz. Yaklaşık 4 yıldır bütçemizin birçoğunu gençlere harcadık" dedi.