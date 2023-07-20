19 Mayıs Belediyesi tarafından 65 çocuğun sünneti yapıldı

19 Mayıs Belediyesi tarafından 65 çocuğun sünneti yaptırıldı.

19 Mayıs Belediyesine kayıt yaptıran çocukların belirli periyotlar halinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde önce tahlil ve tetkikleri yapıldı, ardından uzman doktorlar tarafından sünnetleri gerçekleştirildi.

Hastanede çocukları ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilinin başlamasıyla periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz sünnet organizasyonlarımız devam ediyor. 65 çocuğumuzun müracaatı vardı. Belediyemize müracaat eden her çocuğumuzun sünnet organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Tüm ailelerimize çocuklarının mürüvvetlerini de görmek nasip olsun. Sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Topaloğlu, sünnet olan çocuklara sünnet kıyafeti ve kol saati hediye etti.