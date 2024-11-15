18 Yaşındaki Genç, Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da, halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat Karaaslan (18), hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.