Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da saatçilik yapan Hakan Şunda'nın iş yerinde sergilediği duvar saati 154 yıldır hiç durmadan çalışıyor. Saatin tamamen el yapımı olduğunu belirten Şunda, saatin özel bir saaat olduğunu ve 4 defa çaldığını söyledi.

154 yıllık duvar saatine gözü gibi bakıyor

BURSA Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da saatçilik yapan Hakan Şunda'nın iş yerinde sergilediği duvar saati 154 yıldır hiç durmadan çalışıyor. Fransız el yapımı duvar saatine gözü gibi baktığını belirten Şunda; saatin 15 dakika aralıklarla gongunun çaldığını söyledi.

Hakan Şunda, 154 yıllık Fransız yapımı duvar saatini 2 yıl önce Bursalı bir iş adamından aldığını ifade ederek, "1978'den beri dükkanımızda saat ve antika ürünler satıyoruz, tamir ediyoruz. Bu saatimizde özel bir saattir. Bursalı iş adamından aldık" ifadelerini kullandı.

"Tamamen el yapımı ve saatte 4 defa çalmakta"

Saatin tamamen el yapımı olduğuna dikkat çeken Şunda "Saatin geçmişi ortalama 150 yıllıktır. Tamamen el yapımı olan bu saat, Fransa'da yapılmıştır. Çeyrek geçe, çeyrek kala, buçuk ve saat başlarında çalmaktadır. Saatte 4 defa çalmaktadır. 2022 yılından itibaren saat bizim bünyemiz altında. Benden önce 40 yıl Bursalı bir iş adamında kaldı. Bizler bu saati elden geçirip burada sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.