15 yaşındaki Mine Söylemez'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı: Şüpheli Şerif El Abdullah hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi

Çanakkale'den İstanbul'a annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez, Küçükçekmece'de sığındığı Suriye uyruklu Şerif El Abdullah'ın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Şerif El Abdullah hakkında 'Taksirle ölüme neden olma', 'Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma sonucunda evdeki elektrikli ısıtıcının kablolarının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

ÇANAKKALE'den İstanbul'daki annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez'in, Küçükçekmece'de sığındığı Suriye uyruklu 24 yaşındaki Şerif El Abdullah'ın evinde çıkan yangında ölmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Şerif El Abdullah hakkında 'Taksirle ölüme neden olma', 'Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çanakkale'de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 5 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. Söylemez, 25 Aralık'ta 2022 tarihinde evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan kendisini 'Şahin Çakır' olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif El Abdullah'ın evine sığındı. Şerif El Abdullah'ın ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. 3 gün sonra, 28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı. Şerif El Abdullah, ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif El Abdullah'ın 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı. Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak'ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Şerif El Abdullah hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Söylemez, yangından 3 gün önce evden kaçan kızının Leman adlı kişi tarafından Şerif El Abdullah'ın yanına götürüldüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.

İKİ SUÇTAN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Şerif El Abdullah'ın, 'Taksirle ölüme neden olma', 'Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar cezasıyla cezalandırılması istendi. Şerif El Abdullah'ın ilerleyen günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.