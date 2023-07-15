15 Temmuz darbe girişimi sırasında basılan oteldeki odalar korunuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Turban Grand Yazıcı Otel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılmıştır. Otelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ve şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, o geceki haliyle korunmaktadır. Odalarda atılan kurşun ve el bombasının izleri bulunmaktadır.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 7 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.