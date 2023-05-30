15 Metreden Düşen Genci İtfaiye Kurtardı

15 metreden düşen genci itfaiye kurtardı

KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 15 metre yükseklikten dengesini kaybedip çay çay kenarındaki beton zemine düşerek yaralanan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Balık Pazarı mevkiinde meydana geldi.

Said Emin Altıntırmık Filyos Çayı kenarındaki yaklaşık 15 metre yüksekteki istinat duvarının üzerinden beton zemine düştü. Gencin çaya düştüğünü gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Bir itfaiyenin genci teselli etti. Yerde acılar içinde kıvrılan genç itfaiye ekiplerinin sedye'ye yerleştirmesi sonrası itfaiye merdivenine bağlanan ip ile düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.