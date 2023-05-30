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15 Metreden Düşen Genci İtfaiye Böyle Kurtardı

15 Metreden Düşen Genci İtfaiye Böyle Kurtardı

Yaşam Haberleri

Karabük'te yaklaşık 15 metre yükseklikten dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralanan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te yaklaşık 15 metre yükseklikten dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralanan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Balık Pazarı mevkiinde meydana geldi. Said Emin Altıntırmık (19) Filyos Çayı kenarındaki yaklaşık 15 metre yüksekteki istinat duvarının üzerinden beton zemine düştü. Gencin çaya düştüğünü gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Yerde acılar içinde kıvrılan genç itfaiye ekiplerinin sedyeye yerleştirmesi sonrası merdivene bağlanan ip ile düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Filyos Çayı Karabük İtfaiye Yaşam Haberler

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