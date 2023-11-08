14 Yaşındaki Kız, Babasının Fırınında Usta Gibi Çalışıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 14 yaşındaki bir kız, babasına ait fırında ustanın yaptığı her işi yapabiliyor. Fırında çalışmayı severek yaptığını belirten kız, hamur pişirmenin kendisi için zor olduğunu ancak ekmek yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 14 yaşındaki kız, babasına ait fırında ustanın yaptığı her işi yapabiliyor.

Çarşamba Ticaret Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hilal Bölükbaş, fırında ailesine yardım ediyor. Bu işi severek yaptığını belirten Bölükbaş, okuldan geri kalan zamanlarda fırında çalıştığını söyledi. Fırında çalışırken tek zorlandığı kısmın hamur pişirmek olduğunu ifade eden Hilal Bölükbaş, "Hamur pişirmek kollarımı ağrıtıyor, ekmeği fırından çıkarmak fırına atmak bana daha kolay geliyor. Babam sağ olsun öğretiyor. Fırıncılık benim için çok kutsal, çok anlamlı bir meslek. Her ekmek farklı bir hikaye anlatır. Çünkü benim burada yaptığım ekmek nimet, herkesin sofrasında yer buluyor. İnsanlar karınlarını bir nebze benim elimden çıkan ekmek sayesinde doyuruyor. Bunu düşünmek bunun olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Gözümde farklı bir anlam taşımasına sebep oluyor" dedi.

"Patron da sensin çalışan da"

Pazar günleri ve bayramlar da dahil olmak üzere yılın büyük bir kısmını ailesiyle işlettikleri fırında ekmek yapımı ile geçirdiğini dile getiren 14 yaşındaki fırın ustası Hilal, "İlk başladığım zamanlardı hiç unutmuyorum, sabaha doğru babam beni uyandırmıştı ve yanımızda çalışan ustanın o gün gelemeyeceğini söylemiş, hamur pişirmekte kendisine yardımcı olmam gerektiğini söylemişti. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Bu işte patronluk kavramı diye bir şey yok. Patron da sensin çalışan da. Yazları ve ara tatillerde hep buradayım. Hafta sonları da buradayım. Artık alıştım ve severek yapıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN