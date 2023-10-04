13 yaşındaki çocuk otomobilin el frenini çekerek kazayı önledi

SULTANGAZİ'de meydana gelen kazanın ardından yaralıya yardım etmek için otomobilden inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil hareket ederken, olay yerinde bulunan13 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, otomobilin kapısını açıp otomobile bindi, el frenini çekerek olası bir kazayı önledi. Gürkan olay anında yaşananları anlattı.

Sultangazi'de dün saat 15.00 sıralarında çocuğa çarpan otomobil sürücüsü, yardım etmek için otomobilden inerken el frenini çekmeyi unuttu. Aracın geri geri hareket ettiğini gören 13 yaşında ki Muhammed Yusuf Gürkan, şoför kapısını açarak el frenini çekti. Olası bir kazayı önleyen Gürkan olay anını anlattı. Gürkan, "Biz okuldan geliyorduk, markete girdik. Marketten çıktık, karşıya geçerken bir araba geldi ve arkadaşıma çarptı. Arkadaşım yere düştü. Bacağı zaten önceden ameliyatlıymış. Araba geri geri gidiyordu, ben arabaya bindim ve durdurdum. Araba gidiyordu, içine baktım 'belki insan vardır, o durdurur' dedim. Ama içinde kimse yoktu, ben vatandaşlık görevimi yaptım ve durdurdum. Arabanın arkasında insanlar vardı, çarpar diye durdurdum. Sonra arkadaşımı ambulans geldi aldı" dedi.

"BAŞKA BİR KAZA OLMADIĞI İÇİN ÇOK SEVİNDİM"

Muhammed'in babası Alaattin Gürkan ise, "Oğlum sabah 8'de okula gidiyor, 3 buçuk gibi geliyor. Eve geldi, 'Baba böyle bir olayla karşılaştım. Marketin orada bir araba çocuğa çarptı, bende aniden koşarak gittim. El frenini çektim ve arabayı durdurdum' dedi. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Çok şükür ondan dolayı başka bir kaza meydana gelmedi. Görüntüleri izledim, çok sevindim" dedi.